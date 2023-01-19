الفنان العراقي ماجد المهندس: «شكرا لكل من ساهم في كأس الخليج 25»
كتب:
ياسمين محمود
09:45 م | الخميس 19 يناير 2023
ماجد المهندس
أعرب الفنان ماجد المهندس عن سعادته للمشاركة في حفل نهائي خليجي 25 بين العراق وعُمان.
ونشر ماجد المهندس فيديو له خلال الحفل، وعلق: «أهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء، سعدت بزيارة وطني العراق و;شعر بالفخر بمشاركتي بهذا الإنجاز المشرف، وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير كأس الخليج 25 العراق».
آخر أعمال ماجد المهندس
يذكر أن الفنان ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نهاية العام الماضي بعنوان«لندن»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ونالت إشادات جمهور المهندس.