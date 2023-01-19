الفنان العراقي ماجد المهندس: «شكرا لكل من ساهم في ‫كأس الخليج 25» ‫

أعرب الفنان ماجد المهندس عن سعادته للمشاركة في حفل نهائي خليجي 25 بين العراق وعُمان.

ونشر ماجد المهندس فيديو له خلال الحفل، وعلق: «أهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء، سعدت بزيارة وطني العراق و;شعر بالفخر بمشاركتي بهذا الإنجاز المشرف، وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير ‫كأس الخليج 25‬ ‫العراق».

آخر أعمال ماجد المهندس

يذكر أن الفنان ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات نهاية العام الماضي بعنوان«لندن»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، ونالت إشادات جمهور المهندس.