«صنايعية مصر» يتحدث عن نجاح أبلة نظيرة وبهية عثمان في الاقتصاد المنزلي

قال الإعلامي عمر طاهر، إن نظيرة نيقولا، وبهية عثمان، اللتان درستا بلندن خلال بعثة الفنون النسائية، وهي الطهي وشغل الإبر والحياك، عملا بعد عودتهما إلى مصر في التربية والتعليم.

وأضاف عمر طاهر، مقدم برنامج «صنايعية مصر»، الذي يعرض على فضائية dmc، اليوم، أن الثنائي نظيرة نيقولا، وبهية عثمان، عند عودتهما من لندن، عملا في وزارة التربية والتعليم، وذلك في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، لتدريس مادة الثقافة النساوية، والتي أصبحت بعد ذلك مادة التدبير المنزلي.

وتابع طاهر، أن هناك نقطة تحول في حياتهما، عندما قرأ الثنائي، في الصحافة المصرية، إعلان لوزارة المعارف، عن مسابقة لتأليف كتاب في الطهي، باللغة العربية، يمكن اعتباره منهجا دراسيا في مدارس الفتيات.

نظيرة وبهية اتفقا على الاشتراك في عمل واحد

ولفت الإعلامي عمر طاهر، إلى أن نظيرة وبهية اتفقا على الاشتراك في عمل واحد، يضعا فيه كل خبرتهما، في كتاب، سمي أصول الطهي، وكان من 800 صفحة، حيث يعتبر كتاب فريد من نوعه.

وأشار طاهر إلى أن الثنائي فازا بجائزة الإعلان، من خلال الكتاب الذي طبق كمنج دراسي، ثم أصبح كتابا تجاريا، مطلوب في كل بيت زوجية جديد.

نظيرة وبهية باعا حقوق الكتاب لوزارة المعارف، بـ 525 جنيها

ونوه طاهر، بأن نظيرة وبهية باعا حقوق الكتاب لوزارة المعارف، بـ525 جنيها، لكن حدث تعويضا للثنائي وهو أن أبلة نظيرة قدمت من خلال الإذاعة برنامجا لربات البيوت الصباحي، وبهية عثمان أصبح لها بابا ثابتا في مجلة حواء الأسبوعية.

وأوضح عمر طاهر، أن ربات البيوت المصرية لم يتعلمن فنون الطبخ من بهية ونظيرة، حيث إنهم لم يحتجن ذلك، بل تعلمن منهما فنون إدارة ممكلة المطبخ، والتنوع والاقتصاد المنزلي.