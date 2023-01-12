«صنايعية مصر»: الكويت لم تهتز اقتصاديا بعد حرب الخليج بفضل رجل الصناعة محمد غانم

عرضت حلقة برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي عمر طاهر، عن صناعة الحذاء الرياضي «الكوتشي»، جانبا من نجاحات رجل الصناعة والتصنيع محمد غانم.

وروى «طاهر»، خلال تقديمه البرنامج، جانبا من رحلة «غانم»، قائلا إنه سافر إلى الكويت بعدما صدرت أوامر رسمية بأنه محظور على العاملين في شركة النصر للتعامل أو الاتصال به، ففهم الأخير الرسالة وسافر للكويت.

وتابع: «من الشائع أن الكويت لم تهتز اقتصاديا بعد حرب الخليج لأن غانم فتح لها كمية من الاستثمارات خارج أراضيها، وسنة 1981 عاد غانم لمصر وأنشأ مكتبا استشاريا يقدم خبرته في حرفة صناعة النجاح».

وتحدث عادل غانم، نجل محمد غانم، خلال استضافته بالبرنامج عن تفاصيل إنشاء والده مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية «الكوتشي» لأول مرة في مصر، قائلا: «والدي كانت بتجيله الفكرة وهو يقوم بها من بداية الفكرة لحد ما ينفذها ويوجد المؤسسين لها ويجلب لها فريق الإعداد.. والكوتشي كان واحد منها، وأفكار تانية للرخام والزراير ومسامير وصواميل».