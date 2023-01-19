ابن وزير التموين في عهد عبدالناصر لـ«صنايعية مصر»: والدي أول من رفع المخزون الاستراتيجي للسلع لـ6 أشهر

قال الدكتور فريد استينو، الابن الأكبر لكمال رمزي استينو، وزير التموين في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، إن أكثر شيء شغل والده خلال منصبه هو توفير مستلزمات المعيشة للشعب.

والدي كان يحاول توفير السلع بشكل مستمر

وأضاف فريد استينو، خلال برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة dmc ويقدمه الإعلامي عمر طاهر: «طوال عمرنا كنا نستورد القمح والذرة وأشياء كثيرة، ووالدي كان يحاول أن تكون هذه السلع متوافرة؛ وبدلا من أن يكون لديه مخزون شهر أو اثنين يكون لدينا مخزون 6 أشهر».

والدي عمل على محصول البطاطا خلال عمله أستاذا بكلية الزراعة

وتابع استينو: «أغلب عمل والدي كمدرس بكلية الزراعة كان على البطاطا والحاصلات الزراعية، فقديما كانت البطاطا لونها أبيض، ولكن ابتكر نوع بطاطا تكون جلدتها حمراء وقلبها أبيض، وسماها مبروكة ونوع آخر سماها فريدة، والنوع الأخير ابتكر البطاطا التي نأكلها الآن وسماها بطاطا الوزير، وخلال فترة عمله وزير كان موكل مسؤولية البيت لوالدتي».