قصة وفاة مدرس الرياضيات ضحية «التوك توك» بالغربية.. «كان نازل يشتري طلبات»

«كان نازل يوم الجمعة شارع الجلاء يشتري طلبات»، بهذه الكلمات بدأ مغاوري فوزي، شقيق مدرس الرياضيات، ضحية حادث «التوك توك» بكفر الزيات، في المنوفية، حديثه، موضحا أن شقيقه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعد 5 أيام قضاها في غيبوبة تامة.

الضحية لديه 3 بنات

وأضاف «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن» أن شقيقه المتوفى يدعي محمد فوزي ويبلغ من العمر 52 عاماً، ويعمل مدرس رياضيات في مدرسة صلاح الدين الابتدائية، ومتزوج ولدية 3 بنات، وهن: تقى وتبلغ من العمر 21 عاماً، روان 19 عاما، وسما 15 عاما، وجمعيهم في مراحل دراسية مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم عقد قران ابنته الكبرى تقى منذ عدة أيام.

وروري مغاوري، أن شقيقه كان لا يعاني من أي أمراض، وبحالة صحية جديدة، وكان فرحان بكتب كتاب بنته، وكان يعمل علي استكمال جهاز العروسة الخاص بها، ديما بقولها اشتري لك أحسن حاجة يلتقي أنت أول فرحتي.

ضبط المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات، باستقبال شخص في العقد السادس من العمر، مصاب بنزيف داخلي بالمخ وكسور وسحجات وجروح متفرقة، بعد أن صدمه توك توك حال سيرة بالطريق العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بعدة حجزه بالعناية المركزة لمدة 5 أيام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والمركبة المتسببة في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تشييع الجثمان

وشيع أهالي مدينة كفر الزيات، يوم الأربعاء، جثمان مدرس الرياضيات، ضحية التوك توك، في مشهد جنائزي مهيب، عقب استخراج تصريح الدفن، وأداء صلاة الجنازة عليه، بعد الانتهاء من صلاة الظهر، وصلاة الجنازة عليه، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.