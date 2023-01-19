القصة الكاملة لوفاة أب دفاعا عن ابنته بالشرقية.. تصدى لمضايقات شابين لها

لم يحتمل قلب الأب تعرض ابنته الكبرى للفظ خادش أو موقف مؤلم، فمات أمام عينيها إثر إصابته بأزمة قلبية تعرض لها أثناء دفاعه عنها، بعدما اعترض طريقها شابان واعتدا عليها بالتحرّش اللفظي، أمام مركز دروس للطلاب، بمدينة منيا القمح بالشرقية، لتبقى واقعة وفاة والدها بقلبها كقطعة جمر، إلا أن رثائها الوحيد أن وفاته ترقّيه لدرجة شهيد مات دون عرضه.

وروت «ملك علام» لـ«الوطن»، أحداث الواقعة المؤسفة التي شهدتها مدينة منيا القمح أول أمس، وراح ضحيتها والدها المهندس علام أحمد خليل وكان يعمل موظفا بإدارة الكهرباء بالمدينة، «كنت خارجة بصحبة زميلاتي من سنتر دروس بمدينة منيا القمح بعد الانتهاء من حصة الدرس اليومي، إلا أننا فوجئنا بشابين اعترضا طريقنا، وتناوبا بإطلاق الألفاظ الخادشة للحياء ولم يتوقفا، فاتصلت بوالدي لعجزي عن التصرف، لاستغيث به خاصة أن منزل أسرتي قريبا لسنتر الدروس، وظللت بالداخل أنا وزميلاتي خوفا من الشباب».

الابنة تستغيث بوالداها هاتفيا ويحضر لإنقاذها

وتابعت «بمجرد أن سم والدي صوتي خائفا مرتجفا، طمأني وطالبني بألا أخاف، ووصل إلى سنتر الدروس خلال دقائق ومعه والداتي».

وحال وصول الأب رفقة زوجته، وجد الشابين الذين اعترضاها واعتدا عليها بالألفاظ الخادشة للحياء، وأطبق على يد أحدهما، وحدثت مشادة كلامية بينهما، معلقة «بابا مسكه من إيده ومفيش حد منهم اعتدى على الآخر بالضرب، لكن بابا كان منفعل وحزين عشاني، واتصل بالنجدة لحضورهم والقبض على الشباب».

ظل ممسكا بالشاب لحين وصول الشرطة ومات فجأة

وأوضحت أنها تفاجئت بوالدها سقط مغشيا عليه فجأة أثناء الكلام وإمساكه بيد الشاب، لافتة إلى حضور الشرطة إلى مكان الواقعة، بينما تم نقل والدها إلى أحد المستشفيات بالمدينة لإسعافه بعد سقوطه المفاجئ، لكنها كانت الصاعقة الكبرى لملك ووالدتها وزميلاتها وكل الحضور، إذ توفى الأب على إثر أزمة قلبية، وفق تشخيص الأطباء.

ملك: والدي مات حزنا بأزمة قلبية

وتشير ملك إلى أنّ النيابة أمرت بتفريغ الكاميرات، لتوضيح ما إذا تم الاعتداء على والدها من أحد الأشخاص بمحل الواقعة، إلا أن الكاميرات وثقت الواقعة كاملة ولم يعتدِ أحد بالضرب عليه، كما أنه لم يعتدِ هو الآخر على أحد، معلقة «أكيد بابا حبيبي قلبه وجعه علشاني».

واختتمت الطالبة حديثها بلوم نفسها على الاتصال بوالداها،«رثائي الوحيد أن والدي مات دفاعا عن عِرضه، راح وسابني أنا وأخواتي وماما، أنا مؤمنة بقضاء الله لكن قلبي مش مستحمل الفراق والألم».

شقيقة زوجة المتوفى: أخر ما فعله هو قراءة سورة البقرة

وروت جيهان طلعت، خالة ملك، أنّ زوج شقيقتها كان طيبا يتمتع بالأخلاق الحميدة، لافتة إلى أنه كان السند وأبًا حنونًا على أبنائه الثلاثة، «ربنا كتب له حُسن الخاتمة، والأسباب كتيرة دليل على كدا، أولها مات دفاعا عن عِرضه، وأخر ما فعله قبل وفاته وأثناء استنجاد ملك به هو قراءة سورة البقرة».

وأضافت «كل حاجة حصلت في غمضة عين، لكننا راضيين بقضاء الله ونحتسبه عند الله شهيد كونه توفى دفاعا عن عرضه وابنته، ملك بنته الكبيرة وكان بيعاملها كأنها ملكة مدللة، ومات من حزنه عليها ما استحملش حد يضايقها بكلمة».

وأشارت إلى أنه تم تشييع جثمان زوج شقيقتها في مشهد جنائزي مهيب إلى مثواه الآخير، ودفن جثمانه في صباح اليوم التالي للواقعة، لافتة إلى حزن الناس عليه من يعرفه ومن علم بأمر الحادثة دون معرفته شخصيا، مؤكدة أنه كان محبوبا، وموته جاء صدمة للجميع.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مباحث مركز شرطة منيا القمح، يفيد وفاة مواطن يدعى علام أحمد خليل يعمل مهندسا بكهرباء منيا القمح، على إثر مشادة كلامية بينه وبين شابين، بسبب معاكستهما لابنته أمام أحد مراكز الدروس الخاصة بمدينة منيا القمح، وسقط مغشيا عليه إثر أزمة قلبية، وفق التشخيص الطبي عن الحالة والذي أكد أن الوفاة طبيعية.

النيابة تحقق في الواقعة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي قررت حبس الطالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويدعيان أدهم.م.ف 16 سنة، ومحمد.ج 16 سنة، وجاري التحقيقات في الواقعة.