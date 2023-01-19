آخر ما كتبه مدرس الغربية «ضحية التوك توك».. فرحة بعقد قران ابنته

«شكر لكل من هنأه بعقد قران ابنته»، كان آخر ما كتبه محمد فوزي مدرس الرياضيات، والمعروف إعلاميا بـ«ضحية التوك توك» بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك قبل أيام من تعرضه إلى حادث سير في أحد شوارع المدينة لفظ على أثره أنفاسه الأخيرة.

قال عادل مبارك، أحد أصدقاء ضحية التوك توك بالغربية، إن صحفة الفيس بوك التي كانت دفترا للتهنئة على عقد زواج ابنته «تقى»، وشكرا لكل الأهل والأصدقاء الذين قاموا بتهنئته على عقد قران ابنته سواء بالحضور أو الاتصال، تحولت بعد 5 أيام إلى دفتر تعزية وتعبير عن الحزن، عن وفاة المدرس محمد فوزي، معلم مادة الرياضيات.

حسن الأخلاق والسيرة الطيبة

وأشار إلى أن حالة من الحزن والصدمة على وجوه أهل وأسرة وأصدقاء وطلاب المدرس محمد فوزي، معلم مادة الرياضيات، كونه كان صاحب سيرة طيبة وأخلاق حسنة، وأنه كان يعمل على تجهيزات حفل زفاف ابنته «تقى» التي تم عقد قرانها من أيام، ليتحول الفرح إلى مأتم.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، من 5 أيام حادث سير توك توك، صدم محمد فوزي 52 عاما، ويعمل مدرس رياضيات بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بمدينة كفر الزيات، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، داخل غرفة العناية المركزة، وتوفي أمس متأثرا بإصابته بنزيف المخ.

وشيع الأهالي الجثمان، بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد الست زكية، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع حزناً على وفاته، لما كان يتمتع بسيرة حسنة وسمعه طيبة وسط أصدقائه وزملائه، وطلابه، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.