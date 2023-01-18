3 معلومات عن تأشيرة دخول السعودية بالمجان.. مدتها 4 أيام

أعلنت السعودية إطلاق فيزا جديدة دون رسوم، تسمح لأي مسافر بأداء مناسك العمرة في المملكة، إذ أكد المتحدث باسم الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، أن تسهيل الدخول يأتي ضمن رؤية 2030 لاستقطاب أكبر عدد من السياح.

وجاءت هذه التأشيرة بعد عدة أنواع من التأشيرات شملت السياحية، وتأشيرة الزيارة لصديق سعودي، مع إتاحة أداء العمرة في حدث لم يتم الإعلان عنه من قبل في السعودية.

معلومات عن التأشيرة

وترصد «الوطن» أبرز 5 معلومات عن تأشيرة السفر إلى السعودية بدون رسوم:

1- تصدر الفيزا دون رسوم عند شراء التذاكر للقادمين للسعودية بغرض السياحة وأداء العمرة.

2- لا تتجاوز مدة التأشيرة 4 أيام.

3- التأشيرة تتيح للقادمين إلى المملكة التنقل، وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات، وأداء العمرة.

وتابع الشهراني: «البرنامج الجديد يتيتح البقاء في السعودية 96 ساعة متواصلة، ويسمى تذكرتك تأشيرة، وجاء هذا الأمر بعد التنسيق المشترك المتواصل بين الخطوط السعودية ووزارات الخارجية والداخلية والحج والعمرة في المملكة، ويمكن حجز هذا الأمر عن طريق الخطوط الجوية السعودية للذهاب إلى أي مكان، ولكن طلب أيضا الدخول لأداء العمرة وهذا النظام معمول به في دولة من دول مجلس التعاون الإسلامي وهي الإمارات العربية المتحدة فإذا حجزت تذكرتك على الخطوط الجوية الإماراتية يمكنك دخول الإمارات 4 أيام».