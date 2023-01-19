تعرف على مدة استخراج تأشيرة دخول السعودية بالمجان بعد توفيرها لأول مرة

تبدأ المملكة العربية السعودية توفير تأشيرة مجانية للأفراد المسافرين عبر الخطوط الجوية السعودية الفترة المقبلة لأداء العمرة في حادث جديد لم يحدث من قبل.

مدة استخراج التأشيرة المجانية

وكشف المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية، عبد الله الشهراني، عن المدة التي يمكن للشخص أن يستخرج فيها التأشيرة المجانية للسعودية خلال الفترة المقبلة بحسب وسائل إعلام سعودية، والتي ستكون 3 دقائق فقط حيث يُسأل الشخص عن رغبته في استخراجها فإذا أجاب بالموافقة يُمنَح التأشيرة في الحال عبر موقع الخطوط الجوية السعودية دون الحاجة لدخول موقع وزارة الخارجية السعودية كما هو متبع في التأشيرات.

مدة البقاء التي تتيح التأشيرة المجانية

التأشيرة الجديدة المجانية تتيح البقاء في السعودية 4 أيام في ظل رغبة السعودية في جذب أكبر عدد من السياح والركاب عبر خطوط البلاد الجوية حيث توجد لخطة لجذب نحو 40% من السياح كزيادة سنوية.

سبب إطلاق التأشيرة المجانية للسعودية

وأشار الشهراني إلى أن إطلاق الخدمة المجانية جاء بعد ملاحظة وجود الرحلات الترانزيت في السعودية والتي ينزل فيها المسافر في السعودية لينتظر طائرة أخرى يسافر بها إلى مكان آخر، ويتم تطبيق هذه التأشيرة المجانية في كل مطارات السعودية وليس في مطار جدة فقط.

5 جهات سعودية متعاون لتقديم التأشيرة المجانية للعمرة

وتعاونت 5 جهات سعودية للعمل على إصدار هذه التأشيرة وهي وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بجانب الخطوط الجوية السعودية بالطبع.