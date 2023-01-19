ماجد المهندس يشدو بـ«يا بصراوي» في ختام خليجي 25 (فيديو)

أعرب الفنان العراقي ماجد المهندس عن سعادته لمشاركته في حفل ختام بطولة كأس خليجي 25 لكرة القدم، الذي أقيم في مدينة البصرة العراقية، وفاز به المنتخب العراقي على حساب منتخب سلطنة عمان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.

العراق يهزم عمان في المباراة النهائية

قدم ماجد المهندس لأول مرة أغنيته الجديدة «يا بصراوي» في ملعب المباراة النهائية، عقب فوز العراق بكأس الخليج.

وشكر «المهندس» عقب الحفل الجمهور الحاضر، ومسئولي مدينة البصرة، على دعوته للغناء فى ملعب المدينة.

ماجد المهندس يزور البصرة بعد غياب

ماجد المهندس كان لبى زيارة مدينة البصرة للمشاركة بالغناء فى المباراة النهائية، وعقب المباراة دون تغريدة عبر صفحته الرسمية بتويتر قال فيها «أهلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ما خيبوا ظني شكرا بحجم السماء، سعدت بزيارة وطني العراق، وأشعر بالفخر لمشاركتي بهذا الانجاز المشرف، وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير».