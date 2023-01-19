قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مساعدات اقتصادية أمريكية لدعم أوكرانيا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «مساعدات اقتصادية أمريكية لدعم الحكومة الأوكرانية».

وقال التقرير: «دعم عسكري ولوجستي أمريكي متواصل لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية أواخر فبراير اماضي، دعم بلغت قيمته ما يقرب 26 مليار دولار حتى الآن، بينما تخطط واشنطن لرفعه إلى 45 مليار لتصبح الولايات المتحدة الداعم الأكبر لكييف».

المساعدات الأمريكية لكييف لم تقتصر فقط على الجانب العسكري

وأضاف: «المساعدات الأمريكية لكييف لم تقتصر فقط على الجانب العسكري حيث قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية للحفاظ على عمل الحكومة الأوكرانية، ومعالجة النقص الحاد في الطاقة الناجم عن الهجمات الروسية، وأخرى وجهت بشكل أساسي لمشاعدة اللاجئين الذين تزايد عددهم من بداية الحرب».

وتابع: «بالرغم من تنوع المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلا أن العسكرية منها تبقى الأهم بالنسبة لكييف التي لا تمل المطالبة بتزويدها بمزيد من الأسلحة لمواجهة آلة الحرب الروسية».

الأسلحة الأمريكية حاضرة في ساحة القتال

واستطرد: «وبحسب المراقبين كانت الأسلحة الأمريكية حاضرة في ساحة القتال منذ الأيام الأولى للأزمة، حيث مدت واشنطن كييف بأنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ أخرى مضادة للطائرات».