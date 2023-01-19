مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الجميع يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا

قال عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، تشهد غدًا اجتماعا لمجموعة الاتصال الدولية المكونة من ألمانيا وأمريكا ووزراء الدفاع لعدة دول من حلف الناتو لإجراء مباحثات حول المساعدات العسكرية التي تقدم لأوكرانيا.

الدبابة الألمانية «ليوبارد 2» الأحدث في العالم

وأضاف «مرزوق» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع يضغط على ألمانيا لدعم أوكرانيا بالدبابة الألمانية المتطورة «ليوبارد 2» لأنها الأحدث في العالم، مضيفًا أن أولاف شولتس المستشار الألماني أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي بايدن اشترط خلالها أنه إذا أردا الجميع تسليم الدبابة الألمانية للجانب الأوكراني يجب في المقابل أن تقوم أمريكا بإمداد أوكرانيا بعدد من الدبابة الأمريكي «أم أبرامز» المتطورة.

المستشار الألماني يرفض تسليم الدبابات

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لرفض المستشار الألماني تسليم الدبابة «ليوبارد 2» لأوكرانيا، خوفا من أن تتسبب في حرب عالمية جديدة لأن الدبابة الجديدة في حالة وصولها الأراضي الأوكرانية يمكنها اختراق صفوف القوات الروسية والدخول للأراضي الروسية بما ينتج عنه مواجهة كبيرة مع القوات الروسية والأوكرانية، تدخل على أثرها دول حلف الناتو في حرب مستقبلية مع روسيا.