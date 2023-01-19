محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: بيستوريس شخصية طموحة وسيطور البنية العسكرية

يرى إبراهيم كابان، الكاتب والباحث السياسي، من برلين، أن اختيار بوريس بيستوريس، وزيرا لدفاع ألمانيا، أمر مميز من قبل الحكومة الألمانية جدًا، لضرورة تطوير البنية التحتية العسكرية.

ألمانيا قبل الأزمة الأوكرانية لم تهتم بتسليح الجيش

وأضاف «كابان»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن هذا التغيير كان مطلوبًا؛ لأن ألمانيا قبل الأزمة الأوكرانية لم تهتم بتسليح الجيش ولا بتطويره، والآن برلين بحاجة لتطوير الجيش والأسلحة، والمنظومة العسكرية.

شخصية وزير الدفاع الجديد مقبولة من قبل الأحزاب

وأشار إلى أن شخصية وزير الدفاع الجديد مقبولة، من قبل الأحزاب والحكومة، والوزارة كانت بحاجة للتطوير وشخصية أكثر حزمًا، ونستطيع من خلال هذه الشخصية الحديث حول زيادة عدد الجنود الألمان وتقوية الجيش، والتسليح واتخاذ المواقف، واصفًا إياه بأنه وزير حقيقي لديه القدرة على قيادة المرحلة.

وفي السنوات الأخيرة، لم يخف بوريس بيستوريوس الذي يتمتع بشعبية كبيرة في منطقته بسبب صراحته، وطموحاته الوطنية، وباءت محاولته لتولي رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 2019 بالفشل.

وفي 2021، اعتبر مرشحا محتملا لمنصب وزاري أثناء تشكيل الحكومة بين الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين، لكن محاولته تلك باءت بالفشل أيضا إلى أن وصل إلى منصبه الحالي.