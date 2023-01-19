المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لقناة «القاهرة الإخبارية»: نفعل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا

أكدت ليز ستيكني، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تفعل كل ما في وسعها من أجل مساعدة أوكرانيا، وأن بلادها على تواصل دائم مع الجانب الأوكراني.

وقالت «ستيكني»، خلال مداخلتها عبر خاصية «سكايب»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه من المقرر أن يُعقد غدا اجتماع يضم 50 وزير دفاع، بينهم الأمريكي، من أجل مناقشة الاحتياجات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

أمريكا لديها هدفان من مساعدة أوكرانيا

وأضافت، أن أمريكا لديها هدفان من مساعدة أوكرانيا، وهما أن تستطيع أوكرانيا الدفاع عن أراضيها، وثانيا أن تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت.

رسالة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة دائما ولا تتغير

وتابعت، أن رسالة الولايات المتحدة الأمريكية واضحة دائما ولا تتغير، وهي أنها مستمرة في دعم أوكرانيا، مادام الجانب الأوكراني في حاجة إلى المساعدة.

وواصلت أن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا الاقتصادية أصبحت تطال العالم أجمع، مشيرة إلى أن أمريكا تعمل مع حلفائها باستمرار على حل أزمة الأمن الغذائي في العالم.

واستكملت: «للأسف نرى أن روسيا هي العقبة في طريق السلام في أوكرانيا، ونحن مستمرون في دعم أوكرانيا لتصبح في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات حينما يحين الوقت».