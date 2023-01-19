مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا: تظاهرات فرنسا آمنة حتى الآن

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إنه بالرغم من أمنيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن من برشلونة أنه يتمنى ألا تشهد الاحتجاجات عمليات عنف بين الشرطة والمواطنين.

قوات الشرطة في باريس اعتقلت 30 شخصا

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «قوات الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس أعلنت اعتقال 30 شخصا حتى الآن»، موضحا أن هذه الاحتجاجات فيما يخص مشروع التقاعد دعت إليها نقابات عمالية وقوى اليسار وحزب الخضر الفرنسي، وجرت هذه التظاهرة صباح اليوم، في عدة مدن منها مارسيليا وليل ونيس وغيرها.

ما زالت عملية الاحتجاجات مستمرة في العاصمة باريس

وتابع: «ما زالت عملية الاحتجاجات مستمرة في العاصمة باريس، وبالرغم من المشاحنات البسيطة بين الشرطة والعشرات تبقى التظاهرات في إطار الأمن والقانون الفرنسي، ومن المعروف أن الحكومة الفرنسية ترغب في تقليل الخسائر في الميزانية بعشرات المليارات سنويا، حيث كان قد أعلن وزير الاقتصاد أنه إذا لم يتم تعديل قانون التقاعد ستصل الخسائر لأكثر من 100 مليار يورو في 2030».