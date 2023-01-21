أشهر الأماكن السياحية بأسوان خلال فصل الشتاء.. منها جزيرة إلفنتين

تشتهر محافظة أسوان، بجوها الدافئ طوال العام، مما جعلها أهم الأماكن التي يذهب إليها الناس في الشتاء، فتجذب السياح لها من شتى بقاع الأرض خاصة في فصل الشتاء للاستمتاع بدفء الشمس الساطعة بصعيد مصر وقضاء نزهة بين مشاهد طبيعية خلابة وآثار تدل على عراقة التاريخ وفقا لحديث مروة العمدة مرشد سياحي لـ«الوطن» حيث أوضحت عدة أماكن يحرص السياح على زيارتها شتاء.

أشهر 3 مزارات بأسوان

وتنشر «الوطن» أشهر 3 مزارات بأسوان يمكنك زيارتها:

ضريح الآغا خان

ضريح الآغا خان بمحافظة أسوان الذي يضم الآغا خان الثالث السير سلطان محمد شاه الذي توفي في عام 1957م.

ويقع في مدينة أسوان على النيل، وبني بجير الحجر الوردي على طراز المقابر الفاطمية.

جزيرة أجيليكا بأسوان

جزيرة أجيليكا بمحافظة أسوان تقع بالخزان القديم لأسوان، وتعد من أجمل الأماكن السياحية فقد نقل إليها معبد فيلة فهي تبعد عن معبد فيلة بمسافة 500 مترًا، كما نُقل المعبد المصري القديم أيضا من جزيرة فيلة إلى جزيرة أجليكا بعد فيضانات مياه النيل.

جزيرة إلفنتين

جزيرة إلفانتين أو جوهرة الجنوب التي تقع غرب النيل في محافظة أسوان والتي سميت قديما بجزيرة أبو وتعني الفيل نسبة إلى سن الفيل أشهر السلع في جنوب مصر، وتشغل المعابد ثلث مساحة الجزيرة فقد حرص الفراعنة على ترك ذكرى لهم بالجزيرة فأقاموا العديد من المعابد.