انطلاق فعاليات «سيمبوزيوم» أسوان الدولي لفن النحت غدا

تنطلق فعاليات الدورة السابعة والعشرين من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، صباح الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023 والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

الثقافة: مشاركة 10 فنانين مصريين وأجانب في المعرض

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الثقافة، تشهد هذه الدورة مشاركة عشرة فنانين مصريين وأجانب حيث يشارك هذا العام من أسبانيا بيدرو جوردان، الفنان جوسيبى سبيتو إيطاليا، لوران مورا من فرنسا، على عزت من السودان، والفنان الهندي نيراج اهيروار، ومن مصر الفنان الكبير عبدالعزيز صعب، الفنان أحمد بسيوني، الفنانة سمر مجدي، الفنان علي سالم، والفنانة وئام عمر.

ورش فنية في سمبوزيوم اسوان

ومن شباب الورشة يشارك الفنانين ريم الحفناوي، تسنيم ركابي ، تسبيح محمد، شاهيناز مجدي، برجوا حنا، مايكل عادل، حازم الشناوي، وعبدالرحمن محفوظ.

يعد سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان العالمى الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير، ويتولى إدارة السيمبوزيوم هذا العام الفنان ناثان دوس قوميسرا عاما.