محور كلابشة بمحافظة أسوان.. شريان تنمية في صعيد مصر.. «صور»

يعد محور «كلابشة»، التنموي على النيل بمحافظة أسوان، من أبرز شرايين التنمية في صعيد مصر، حيث يساهم في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل.

تفاصيل مهمة عن محور كلابشة التنموي

في السطور التالية، ترصد «الوطن»، تفاصيل مهمة عن محور «كلابشة»، التنموي على النيل بمحافظة أسوان:

- قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

- وجهت القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

- المحور تم افتتاحه رسمياً ديسمبر قبل الماضي.

تبلغ تكلفته 1 مليار جنيه

- هو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية ويشمل عدد 14 عملا صناعيا «9 كوبري + 5 أنفاق»، بتكلفة 1 مليار جنيه.

- يساهم المحور في ربط مزارع وادي النقرة والطريق الزراعي الشرقي شرق النيل بالطريق الزراعي الغربي ومناطق الاستصلاح الزراعي والطريق الصحراوي الغربي ومحطة الطاقة الشمسية في بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة في وادي النيل.