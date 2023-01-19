محمد مايكل صاحب الهدف التريند لـ«كابيتانو مصر»: أنصح الناشئين بألا ييأسوا أبدا

استضاف برنامج كابيتانو مصر، محمد شمايكل أو محمد مايكل، والذي اشتهر عبر السوشيال ميديا بأحد الأهداف التي سجلها بطريقة عالمية.

وقال محمد عبر برنامج «كابيتانو مصر» المذاع على قناة «ON»: «كنت حارس مرمى في سن 15 سنة، وكانوا بيشبهوني ببيتر شمايكل، وأصبح اسمي محمد مايكل».

ماذا قال والد محمد مايكل؟

وتابع: «والدي قال لي إما أن تكمل في حراسة المرمى أو تكمل كلاعب، خلال التدريبات نتدرب على بعض الألعاب، ومن ضمنها الهدف الذي سجلته (باكورد)».

واستطرد: «لم أتوقع انتشار هدفي بهذا الشكل، عندي 29 سنة وربنا أكرمني بأن أصل لهذا التريند، وسعيد من نفسي وأنصح الناشئين بألا ييأسوا أبدا».

ووقع نجوم برنامج كابيتانو مصر قميصت خاصا لمحمد مايكل تقديرا لهدفه المتداول عبر السوشيال ميديا.

«كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية

يذكر أن «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية والذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.