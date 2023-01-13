المطربة هايدي موسى تزور معسكر برنامج «كابيتانو مصر» وتشارك اللاعبين الغناء

أشادت المطربة هايدي موسى، ببرنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

هايدي موسى: سعيدة بفكرة كابيتانو مصر

وقالت هايدي موسى، خلال لقائها مع الإعلامية ميريهان عمرو، في حلقة الليلة من برنامج «كابيتانو مصر»: «سعيدة بكل الناس اللي فكرت في فكرة البرنامج، وتحديدا السن ده، لأن هو اللي بيحدد كل حاجة، لو فيه موهبة فعلا بتظهر في السن ده، كمان الشغف والحماس تجاه أي حاجة بيظهر في السن ده».

وشاركت «هايدي» لاعبي «كابيتانو مصر» الغناء، خلال زيارتها لمعسكر اللاعبين، واستمعت إلى مواهبهم الغنائية.

ووجهت «هايدي» نصيحة للاعبين، قائلة: «انت اللي بترسم طريقك، وإن شاء الله ربنا يكتب لكم الخير، وأي حد فيكم وصل للمرحلة دي، أكيد هو لاعب جامد جدا وشاطر في اللي بيعمله، فكمل طريقك وإحنا معاك وفي ضهرك».

وأضافت: «إحنا فخوين بيكم في مصر والعالم كله، واللي يطلع من المسابقة ميزعلش، وكل المسابقات على مستوى العالم، ممكن متسابق يخرج من أول برايم، لكن بعد كده هو اللي بيكون ناجح».

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.