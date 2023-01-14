مصطفى عمار: «كابيتانو» مصر سيكون نواة المنتخب الوطني في مونديال 2030

أشاد الإذاعي مصطفى عمار، ببرنامجي «كابيتانو مصر» والدوم، اللذين أطلقتهما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل اكتشاف المواهب في لعبة كرة القدم والغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

وقال «عمار»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامجه «ملعب الفن»، المذاع على راديو «ON Sport F.M»: «الناس محتاجة نافذة، في ناس بتقعد تستنى فرصة في حياتها كلها، وأعتقد أن هذا البرنامج سيكون نواة المنتخب في كأس عالم 2030».

وقال الشاعر الغنائي تامر حسين: «البرنامجان شديدا الأهمية، للأسف هناك مواهب كثيرة يسعى أصحابها بشكل خاطئ طوال حياتهم، وبالنسبة للكرة، يجب الاعتناء بمواهب الأقاليم، لأن الأندية أصبحت غالية، محمد صلاح من الأقاليم، ويمكننا الحصول على لاعبين كبار أيضا من هناك».