الإعلامي مدحت شلبي يوجه نصائح لمواهب برنامج «كابيتانو مصر»: احترموا المنافسين

حل الإعلامي مدحت شلبي، ضيفا على الحلقة الثامنة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

نصائح مدحت شلبي لمواهب برنامج «كابيتانو مصر»

ووجه الإعلامي مدحت شلبي، نصائح لمواهب برنامج «كابيتانو مصر» الذي عرض على قناة «ON»، اليوم الجمعة، مشيراإلى ضرورة احترام المنافس.

وخلال الحلقة، أقيم تحد بين لاعب من فريق «صالح سليم» الذي يقوده الكابتن شادي محمد، وفريق «حمادة إمام» الذي يقوده الكابتن طارق السيد، واللاعب الفائز يقوم «شلبي» بتوجيه نصائح وتعليمات لفريقه قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وفاز لاعب فريق «حمادة إمام» بقيادة الكابتن طارق السيد، في التحدي، وتوجه «شلبي» لمنح لاعبي الفريق بعض النصائح قبل المباراة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.