مشارك في برنامج «كابيتانو مصر»: نفسي أبقى لاعب كرة كبير

قال محمد بهجت، أحد المشاركين في برنامج «كابيتانو مصر»، إنه يلعب كرة القدم منذ كان في الثامنة من عمره، ويحلم أن يكون لاعبا كبيرا، وافتتح أكاديميات لتعليم الكرة لأبناء بلده.

وذكر اللاعب أن شقيقه أحمد، أحد الداعمين له في ممارسة كرة القدم، وتوقع أن يكون له مستقبل كبير في عالم الكرة، وأوضح أنه يريد تحقيق حلمه، وعندما قدم في برنامج «كابيتانو مصر» شعر أنه قريب جدا من حلمه.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب «كابيتانو مصر»، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.