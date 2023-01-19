«كابيتانو مصر» يحتفل بعيد ميلاد والدة محمد أشرف أحد المشاركين في البرنامج بمنزلها

جهز برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «on»، مفاجأة خاصة لـ محمد أشرف أحد الموهوبين المشاركين في البرنامج، وزارت أليسيا يانكون، ابنة مدرب حراس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الحلقة، والدة محمد أشرف لإقامة حفل عيد ميلادها، بعدما أخبرها اللاعب بأنه كان يرغب في التواجد رفقة والدته في هذا اليوم.

أليسيا تزور والدة محمد أشرف أحد الموهوبين المشاركين في البرنامج

وحرصت أليسيا على استغلال فترة تواجد الهواتف مع اللاعبين لإجراء مكالمة بالفيديو مع اللاعب محمد أشرف ليشارك في عيد ميلاد والدته، رغم وجوده في معسكر كابيتانو مصر، وتوجهت أليسيا بتورتة وأهدتها لوالدته.

«كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.