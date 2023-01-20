عاجل.. مؤسس «Netflix» ريد هاستينجز يتنحى عن منصبه

أعلنت شركة Netflix، أمس الخميس، أن مؤسسها ريد هاستينجز سيتنحى عن منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة وسيعمل رئيسًا تنفيذيًا، وسيجري استبداله بالرئيسين التنفيذيين المشاركين تيد ساراندوس وجريج بيترز، بحسب ما ذكرت شبكة «CNN» الأمريكية.

من هو تيد ساراندوس؟

وتيد ساراندوس هو الوجه العام للشركة في هوليوود، بينما أشرف بيترز الرئيس التنفيذي للعمليات سابقًا على تطوير منتجاتها ودفعها نحو الإعلان، فيما سيتولى هاستينجز، 62 عامًا، منصب الرئيس التنفيذي لشركة Netflix .

وكتب «هاستينجز» في مدونته: «ظل مجلس إدارتنا يناقش التخطيط للخلافة لسنوات عديدة، حتى المؤسسين بحاجة إلى التطور، كجزء من هذه العملية، قمنا بترقية تيد إلى منصب الرئيس التنفيذي المشارك بجواري في يوليو 2020، وجريج إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وفي العامين ونصف العام الماضيين، قمت بتفويض إدارة Netflix لهم بشكل متزايد».

مشاهدات لا تحصى لمنتجات Netflix

وأسس هاستينجز شركة Netflix في عام 1997 وغيرت طريقة مشاهدة عدد لا يحصى من الأسر للأفلام والعروض، أولًا من خلال عمل DVD الخاص بالبريد ثم خدمة بث الفيديو.

من جهتها عطلت Netflix شركات تأجير الأفلام القديمة مثل Blockbuster وساعدت في إحداث ثورة في هوليوود من خلال بدء سباق تسلح بالاستثمار في المحتوى الأصلي، كما نجت أيضًا من خطوة خاطئة ملحوظة في عام 2011 عندما خططت الشركة لفترة وجيزة لفصل خدمة البث من أعمالها على أقراص DVD، مع إعادة تسمية الأخيرة باسم Qwikster.

وفي العام الماضي، شهدت Netflix نجاحًا كبيرًا في أسهمها وسمعتها بعد خسارة المشتركين وسط المنافسة المتزايدة من خدمات البث المنافسة، ردًا على ذلك قدمت Netflix فئة منخفضة السعر ومدعومة بالإعلانات لأول مرة في تاريخها.

وفي تقرير أرباحها أمس الخميس، قالت الشركة إنها أضافت أكثر من 7.6 مليون مشترك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أي أعلى بكثير من 4.5 مليون إضافة كانت قد توقعتها ليصبح المجموع أكثر من 230 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة إن النمو يشير أيضا إلى أن عرض الاشتراك المدعوم بالإعلانات، والذي تم إطلاقه في نوفمبر، قد اكتسب قوة جذب.

ساراندوس: متحمس جدا لبدء هذا الفصل الجديد

وقال ساراندوس في بيان: «منذ أن بدأ ريد في تفويض الإدارة إلينا، قمنا أنا وجريج ببناء نموذج تشغيلي قوي قائم على قيمنا المشتركة ونهج النمو المتشابه في التفكير، أنا متحمس جدًا لبدء هذا الفصل الجديد مع جريج كرئيس تنفيذي مشارك».