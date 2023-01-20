تحسن طقس جنوب سيناء اليوم.. وسانت كاترين تسجل 3 درجات

شهدت محافظة جنوب سيناء تحسن حالة الجو منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة، وشروق الشمس بجميع مدن المحافظة بينها سانت كاترين والتي كانت تسجل درجات حرارة تحت الصفر خلال الفترة الماضية.

تحسن الأحوال الجوية

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأحوال الجوية في مدن المحافظة مستقرة، وهناك تحسن ملحوظ في حالة الطقس، حيث تشرق الشمس طوال النهار، وتنخفض درجات الحرارة مع غروب الشمس.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة إقبالا كبيرا من السائحين بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام.

طقس سانت كاترين

وتابع «فودة»، أن سانت كاترين هي أعلى مدينة مصرية فوق مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر، موضحا أنها تشهد تحسنا كبيرا في حالة الطقس منذ أمس، ويستمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن هذا التحسن أدى لارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن مدينة سانت كاترين لأول مرة تتخطى درجة الصفر اليوم الجمعة، لتسجل 3 درجات، وقمة جبال سانت كاترين سجلت 5 درجات تحت الصفر، وجبل موسى بسانت كاترين سجل 2 تحت الصفر، وجبل عبا 3 تحت الصفر.

طقس رأس سدر اليوم

كما تشهد رأس سدر طقسا دافئا نهارا بارد ليلا، وتسجل 12 درجة مئوية، والرطوبة 50%، وسرعة الرياح 5 كيلو مترات في الساعة، ومدينة شرم الشيخ 15 درجة حرارة، وطور سيناء 11 درجة، ودهب 13 درجة، وطابا 14 درجة.