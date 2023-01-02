طقس مشمس ورياح هادئة في جنوب سيناء والعظمى تسجل 16 مئوية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الأسبوع الأول من عام 2023 يشهد تحسنا ملحوظا في حالة الطقس مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكدا أن الأحوال الجوية في الليل أصبحت أفضل من ذي قبل، كما أن أشعة الشمس مشرقة طوال فترات الصباح حتى في مدينة سانت كاترين.

اختفاء الغيوم

وأوضح محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن السماء صافية في كل المدن تقريبا، حيث اختفت الغيوم والسحب التي غطت بعض المدن الفترة الماضية، وهناك هدوء في سرعة الرياح، ومن ثم فإن جميع المواني البحرية والطرق مفتوحة أمام حركة السفر.

وأشار إلى أن سرعة الرياح لم تتجاوز 20 كيلو مترا في الساعة، بينما ارتفعت درجات الحرارة في كل المدن بنحو درجتين عن أمس، وسجلت مدينة دهب 16 مئوية وهي الأعلى بالنسبة لباقي المدن، وشرم الشيخ 16 درجة صباح اليوم الاثنين، وطور سيناء 14، ورأس سدر 11.

طقس سانت كاترين

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن طقس سانت كاترين يشهد تحسنا مع بداية العام الجديد 2023، كما أن أشعة الشمس تشرق ساعات في فترة النهار، فيما اختفت الغيوم والسحب عن بعض الأماكن.

وسجل جبل سانت كاترين على ارتفاع 2680 متر فوق سطح البحر 4 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 1 تحت الصفر، جبل عباس 1 تحت الصفر، بينما سجلت المدينة 5 درجات مئوية.