تحسن طقس جنوب سيناء في أول أيام عام 2023.. وشرم الشيخ تسجل 15 درجة

شهدت محافظة جنوب سيناء تحسن الأحوال الجوية صباح اليوم الأحد، حيث سجلت عدة مدن ارتفاعا في درجات الحرارة بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2023، ووصلت في شرم الشيخ إلى 15 درجة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن ليلة رأس السنة جاءت بالخير، حيث تحسن المناخ ولم تشهد مدن المحافظة سقوط أمطار، بالإضافة لتحسن حالة الطقس في مدينة سانت كاترين، ولكن ما زالت قمم الجبال تسجل درجات حرارة تحت الصفر.

طقس جبل موسى

وأضاف محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطقس في مدينة سانت كاترين صباح اليوم بارد، والغيوم تغطي سماء المدينة بشكل كثيف، وتظهر واضحة أعلى قمم الجبال.

وتابع أن طقس جبل موسى شديد البرودة، كما استقبل الجبل قرابة 1000 سائح قضوا ليلة رأس السنة فوق قمة الجبل، مشيرا إلى أن درجة حرارة جبل موسى فجر اليوم بلغت 3 تحت الصفر، وجبل سانت كاترين 7 تحت الصفر، وجبل عباس 4 تحت الصفر، أما مدينة سانت كاترين فقد سجلت 5 درجات، ونسبة الرطوبة 66%.

طقس مدينة دهب

وأكد أن مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة سجلت أعلى درجة حرارة صباح الأحد، بمقدار 17 درجة، وشرم الشيخ 14 درجة، وطور سيناء 14 درجة، وطابا 13 درجة، ورأس سدر الواقعة على خليج السويس 11 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 86%، وهي الأعلى على مستوى مدن المحافظة.