8 مدن الأكثر برودة خلال طقس الخميس منها كاترين.. الصغرى 3 درجات

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى، وتضمن قائمة المناطق الأكثر برودة، وتضم 8 مدن تصل درجة الحرارة أقل من 12 درجة، و12 مدينة الأدفأ، و26 مدينة أكثر اعتدالا.

المدن الأكثر برودة من 3 إلى 12 درجة مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة لطقس غدا الخميس على المدن الأكثر برودة، هى سانت كاترين 3 درجات مئوية، ونخل 4 درجات، وسيوة 9 درجات، والوادى الجديد، والمنيا 11، وأسيوط وسوهاج، والإسماعيلية 12 درجة مئوية.

12 مدينة الأدفأ خلال طقس الخميس

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال طقس الخميس، فإن المناطق الدافئة هي شلاتين وأبو رماد، وتسجل درجة الحرارة العظمى بهما 25 درجة مئوية، وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان وأبو سمبل 24 درجة، وحلايب ورأس سدر والوادي الجديد وقنا والغردقة.

المناطق المعتدلة

ويسود طقس معتدل على 26 مدينة غدا الخميس وهى «القاهرة والعاصمة الإدارية وبنها والزقازيق والسويس وبورسعيد ودمنهور وكفر الشيخ والمنصورة ودمياط وشبين الكوم، وطنطا والعلمين الجديدة والإسكندرية».

كما تضم قائمة المدن المعتدلة «السلوم ومطروح ووادي النطرون، والعريش ورفح والطور وطابا، ونويبع وبنى سويف ورأس حدربة».