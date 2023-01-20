قناة القاهرة الإخبارية: استهداف المدنيين في كييف يُصعب الحلول الدبلوماسية

أكد الدكتور «ميكولا بسكوف»، الباحث والمحلل السياسي الأوكراني، أن الهجمات الروسية على المناطق السكنية وقتل المدنيين تسببت في غضب المجتمع الأوكراني، ما يجعل من الصعوبة نجاح أي مفاوضات تسعى لحل الأزمة دبلوماسيا.

نتائج الاجتماع في ألمانيا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بتشو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك رغبة شعبية وحكومية في طرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتائج الاجتماع في ألمانيا حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والمدرعات.

وأشار إلى أن بريطانيا اتخذت الخطوة الأولى في هذا الصدد حيث قررت تسليم دبابات إلى أوكرانيا وتوقعوا أن تفعل دول أوروبا أخرى نفس الشيء وتسلم دبابات من طرازات غربية لأوكرانيا.

المرتبة الأولى هي تحرير مناطق جنوب أوكرانيا

وأشار إلى أن كييف لا تستهدف القرم ولا تعتبر أولوية بالنسبة لها مؤكدًا أن الاستراتيجيات الأوكرانية تستهدف تحرير كل الأراضي الأوكرانية بما فيها دونباس والقرم ومناطق جنوب أوكرانيا ومقاطعات خيرسون وزابوريجيا ودونستيك.