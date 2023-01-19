مستشار مالي لقناة القاهرة الإخبارية: صندوق الفعاليات السعودي يستهدف جذب استثمارات عالمية

قال الدكتور عبد الله باعشن، مستشار مالي واستثمار، من الرياض، إن صندوق الفعاليات الاستثماري يستهدف تطوير البنية التحتية المستدامة، وإتاحة الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة، والمساهمة في تحقيق عائد مادي مستدام، مضيفا أن رؤية السعودية 2030 لهندسة الاقتصاد وهيكلة القطاعات لتنوع الموارد بعيدا عن النفط.

جذب أكثر من 100 مليون شخص سنويًا

وأضاف «باعشن» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن المملكة تستهدف جذب أكثر من 100 مليون شخص سنويًا، وأصبحت السياحة تشارك في الناتج المحلي السعودي بنسبة 10 في المئة بدلا من 3 ٪، وهذا يحتاج لجهد كبير.

السعودية أصبحت الآن منبرًا ينظر إليه

وأشار إلى أن السعودية أصبحت الآن منبرًا ينظر إليه، ومع بداية عام 2023 نظمت أكثر من 20 فعالية على المستوى المحلى والعالمي، مضيفا أن صندوق الفعاليات من ضمن الصناديق التسع التي على رأسها صندوق التنمية الوطني، وانضم صندوق الفعاليات ليوفر عنصر الاستدامة والتنمية في مجالات لم يكن قطاع الاقتصاد السعودي ينظر إليها بجدية أو مصدر من مصادر الدخل.

وأطلقت السعودية صندوق الفعاليات الاستثماري، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات تتمثل في الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.