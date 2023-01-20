استطلاعات رأي تكشف تراجع شعبية بايدن.. وكاتبة أمريكية: ديمقراطيون يرفضون ترشحه

أكدت «روان الرّجْولة»، الكاتبة والباحثة الأمريكية، أن استطلاعات الرأي كشفت تراجع شعبية الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، متوقعة إعلان الأخير ترشحه لفترة رئاسية ثانية أثناء خطاب الاتحاد في 7 فبراير المقبل، لافتة إلى محاولات أعضاء الحزب الجمهوري والديموقراطي لإضعاف شعبية الرئيس الأمريكي الحالي حتى لا يترشح لفترة رئاسية ثانية.

استطلاعات الرأي تأثرت بالوثائق السرية المُسربة

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن استطلاعات الرأي تأثرت بالوثائق السرية التي تم اكتشافها في منازل ومكاتب الرئيس بايدن مشيرة إلى أن هذه الوثائق أثرت على الرأي العام وفقا لما أظهرته نتائج استطلاعات الرأي.

الأمريكان تحدثوا عن الاقتصاد والبطالة والرعاية الصحية

وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي المختلفة التي أجرتها «إكسوس»، و«رويترز»، كشفت أهم العوامل التي يهتم بها المواطن الأمريكي: «29% من المشاركين في استطلاعات الرأي تحدثوا عن الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة وقلة الوظائف»، مؤكدة أن ذلك هو أكثر ما تحدث عنه المشاركون في الاستطلاعات، يليه في المرتبة الثانية الرعاية الصحية، وملف الهجرة وضبط الحدود في بعض الولايات، ثم الحروب والسياسة الخارجية.