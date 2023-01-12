في مكان آخر.. اكتشاف وثائق سرية جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن

أزمة جديدة يعيشها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إعلان شبكة «إن. بي. سي. نيوز»، عن مصدر لم تسميه اكتشاف معاوني الأخير لمجموعة من الوثائق السرية في موقع آخر غير المكتب الموجود بمركز الأبحاث الذي اكتشفوا فيه وثائق سرية منذ أيام.

معاونو بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية

ونقلت «سكاي نيوز» أن معاوني بايدن يبحثون عن مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور، وأن مستوى تصنيف الوثائق الجديدة وعددها وموقعها الدقيق لم يتضح بعد، ولم يٌعلن موعد اكتشاف هذه الوثائق.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان محامي البيت الأبيض عن اكتشاف محامو جو بايدن في نوفمبر لوثائق سرية تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية؛ إذ اكتشفوا نحو 12 من السجلات السرية داخل المكتب في مركز الأبحاث.

بايدن يعلن التعاون مع فريقه للتحقيق

وأبلغ محامو بايدن الأرشيف الوطني الأميركي بذلك، وسلموه الوثائق التي اكتشفوها، وقالوا إنهم يتعاونون مع إدارة الأرشيف ووزارة العدل، وأكد بايدن أنه يتعاون مع فريقه بشكل كامل للتحقيق في هذا الأمر.