الإعلان الرسمي لفيلم «أنا لحبيبي» يتخطى مليون مشاهدة في 24 ساعة

احتفل المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتخطي الإعلان الرسمي لفيلم «أنا لحبيبي» مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.

ونشر أحمد السبكي البوستر الدعائي للفيلم، وعلّق عليه قائلا: «الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي يتخطى مليون مشاهدة خلال 24 ساعة».

فيلم «أنا لحبيبي»

فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض يوم 2 فبراير مع الاحتفالات في عيد الحب، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، كما ظهر في الإعلان الرسمي للفيلم، تدور الأحداث حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة ويواجه صعوبات عدة.