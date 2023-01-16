بوستر جديد لفيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي

روج الفنان كريم فهمي، لفيلمه «أنا لحبيبي» ببوستر جديد، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «انتظروا الإعلان الرسمي لفيلم أنا لحبيبي الأربعاء 18 يناير».

فيلم «أنا لحبيبي»

فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض يوم 2 فبراير مع الاحتفالات بعيد الحب، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة، وتواجههما العديد من الصعوبات في ارتباطهما.