كريم فهمي يروج لفيلمه الجديد «أنا لحبيبي».. قريبا في السينمات

روج الفنان كريم فهمي، لفيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، على أنغام أغنية فيروز، والذي من المقرر عرضه في عيد الحب، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر كريم فهمي بوستر الفيلم، وعلق:«أنا لحبيبي 3 فبراير بجميع سينمات مصر والوطن العربي كريم فهمي ياسمين رئيس إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري».

فيلم «أنا لحبيبي»

فيلم «أنا لحبيبي» بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ومن المقرر عرض الفيلم مع احتفالات عيد الحب، إذ تدور أحداثة في إطار رومانسي حول كاتب يقع في غرام فتاة من الطبقة المتوسطة، وتواجههما العديد من الصعوبات في ارتباطهما.