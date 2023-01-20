إحالة أوراق شاب في دار السلام للمفتي تخلص من جارته للهروب من الزواج

قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق متهم بقتل جارته إلى المفتي، أمس، بعد عدة جلسات من محاكمة المتهم ومواجهته بأدلة الاتهام والتقارير الفنية.

تعود تفاصيل الجريمة إلى إقدام المتهم «محمود»، القاطن بمنطقة دار السلام في القاهرة، على الانتقام من جارته بعد حدوث خلافات بينهما بسبب طلبها الزواج منه.. استغل المتهم عدم معرفة أسرته بخلافاتهما، فاتصل بها واستدرجها إلى عقار خال من السكان بمنطقة دار السلام في القاهرة وتمكن من قتلها وتخلص من الجثة في الطريق العام، وعقب اكتشاف جريمته وخضوعه للتحقيقات أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي.

إحالة القاتل إلى المفتي

وفقًا لأوراق قضية مقتل سيدة دار السلام، قبل 13 شهرًا، اعترف المتهم «محمود»، بجريمته أمام النيابة العامة وقاضي محكمة جنايات القاهرة الذي أصدر حكمًا أمس، بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه لما اقترفته يديه من جرم بحق المجني عليها «نورا».

كاميرات المراقبة تكشف الجاني

كان قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر بالقرب من مكان لتجميع القمامة ونجح الفريق الأمني في كشف ملابسات الحادث في غضون يومين بعد تفريغ كاميرات مراقبة خاصة بالمحال التجارية أظهرت ملامح المتهم خلال إلقائه جوال بداخله جثة الضحية.

تهمة القتل العمد

وألقت المباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث وتبين أنه تخلص منه في عقار خال من المارة وتم العثور على السكين وتحريزه وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، كما أوضح تقرير الطب الشرعي أسباب قتل المجني عليها.