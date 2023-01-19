حبس عاطل بتهمة قتل سباك في مشاجرة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق في شبرا بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل سباك في مشاجرة لقيام الأول بمعاكسة زوجة المجني عليه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه.

وقضت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تقرير الطب الشرعي حول تشريح جثة المتوفى وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة

بلاغ بمقتل سباك في مشاجرة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، بورود إخطار من مستشفى ناصر العام باستقبال المدعو «وليد. م» 47 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بـ 4 طعنات خلال مشاجرة مع عاطل أثناء دفاعه عنها لقيام المتهم بمعاكستها.

تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وكشفت التحريات لنشوب مشادة ببن المتهم والمجني عليه بسبب معاكسة زوجة المجني عليه تطورت الي مشاجرة حيث قام المتهم بطعن المجني عليه فلقي مصرعه في الحال.

العقوبة المتوقعة على المتهم

أكد أحمد داود المحامي لـ«الوطن» أن الواقعة وفق المتوافر من التحقيقات واقعة مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وتكون التهمة فيها للمتهم ضرب أفضى إلى موت وعقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات ويزيد عليها عقوبة حيازة سلاح الجريمة وفي حالة ثبوت سبق الإصرار والترصد في الواقعة تصل العقوبة للإعدام.