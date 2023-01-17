الإعدام لسيدة والسجن 3 سنوات لزوجها بتهمة قتل موظف بالمعاش في حلوان

أسدلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، الستار على واقعة استدراج موظف بالمعاش وقتله داخل شقة سيدة وزوجها في منطقة حلوان بالقاهرة، بسبب وجود خلافات مع المجني عليه والذي أقام علاقة عاطفية.

وصدّقت المحكمة على إعدام المتهمة الأولى، وسجن المتهم الثاني 3 سنوات سجنا مشددا، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية بعد إحالتهما للمفتي في الجلسة الماضية من المحاكمة.

وصدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبدالحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

أمر إحالة المتهمين إلى جنايات بنها

وكانت نيابة بنها الكلية أحالت المتهمين «عبير م ح»، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة في حلوان، وزوجها «أسامة ع ا»، 51 سنة، موظف بمحكمة الجنايات، لأنهما بدائرة مركز طوخ استدرجا المجني عليه «عبدالعظيم س أ»، موظف بالمعاش، بطريق التحايل للقاء بمنزل أحد أقاربها محل الواقعة، لعلمها بخلوه من الأشخاص، وما إن حضر إليها المجني عليه وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني بإحدى غرف المنزل.

وأضاف أمر الإحالة، أنه في ذات الزمان والمكان قتل المتهمان المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدا العزم على قتلة إثر خلاف سابق فيما بينه والمتهمة الأولى جراء علاقة عاطفية جمعتهما، لتهديده إياها بمقاطع مصورة لهما أثناء تلك العلاقة، فعزمت والمتهم الثاني على التخلص منه باستدراجه والتخلص منه، وقامت بدس مادة منومة بطعام أعدته وقدمته له، وما إن تناوله المجني عليه حتى غلبه النعاس ثم طعنه المتهم الثاني طعنات بأنحاء متفرقة من جسده أودت بحياته.