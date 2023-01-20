مطار مرسى علم يستقبل 58 رحلة طيران من 10 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 58 رحلة طيران قادمة من 10 دول أوروبية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك، وذلك بدءا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

مطار مرسى علم يستقبل 58 رحلة طيران

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 58 رحلة طيران بدءا من غد السبت ولمدة أسبوع، قادمة من مطارات 10 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبرج وبلجيكا والمجر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا الأكثر وصولا إلى مرسى علم.

وأوضح أن فنادق مرسى علم أطلقت دعوة لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافئ على شواطئ مرسى علم، حيث الطقس المعتدل والشمس الساطعة والأجواء الدافئة في ظل درجات الحرارة الباردة في عدد من المدن الأوروبية، والتي تصل إلى حد الجليد وارتفاع تكلفة التدفئة في أوروبا.