مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران من 7 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت، 25 رحلة طيران من المقرر وصولها من مطارات 7 دول أوروبية تقل آلاف السياح، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 25 رحلة طيران

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 25 رحلة طيران إلى مرسى علم اليوم تقل آلاف السائحين من أوروبا من جنسيات مختلفة، قادمين من مطارات ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا والنمسا وبلجيكا.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين اليوم عبر 25 رحلة طيران، وذلك ضمن 61 رحلة طيران من المقرر وصولهم الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

شواطئ مرسى علم

وكشف الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق والمنتجعات السياحية تنظم رحلات للسياح إلى الجزر والمحميات الطبيعية وزيارة المعالم السياحية بمرسى علم لتعريف السائح بالمقومات الطبيعية والسياحية التي تحظى بها المدينة بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.