أسباب سحب فيلم تحت تهديد السلاح.. أعمال جديدة تعرض بالسينما

أكدت الشركة الموزعة لفيلم تحت تهديد السلاح، سحبه من دور العرض، وذلك لعرض أعمالا جديدة، بعد أن تم عرضه بالسينما في شهر نوفمبر الماضي، ورغم تصدره إيرادات شباك التذاكر لبعض الوقت.

وتم سحب فيلم تحت تهديد السلاح، من دور العرض، كذلك فيلمي «فضل ونعمة» بطولة هند صبري وماجد الكدواني، و«هاشتاج جوزني»، بطولة أمير المصري ومايان السيد، وذلك لعدم تحقيق الإيرادات المطلوبة، بحسب بيان شركة التوزيع، وفي ظل طرح فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي، وفيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، والاستعداد لاستقبال أفلام جديدة بالتزامن مع أجازة نصف العام الدراسي.

أكثر من 8 ملايين إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح

وحقق فيلم تحت تهديد السلاح، منذ انطلاق عرضه بالسينما ما يزيد عن 8 ملايين جنيه، وهو من بطولة حسن الرداد، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، مي عمر، تأليف أيمن بهجت قمر، محمد عبدالرحمن حماقي.

فيلم تحت تهديد السلاح.. أكشن وغموض

وتدور أحداث فيلم تحت تهديد السلاح، في إطار من الأكشن والغموض، حول جريمة قتل حدثت بالفعل، وتظهر حبيبة البطل السابقة، وتقع مفاجآت غير متوقعة، تقلب الأحداث رأسًا على عقب.