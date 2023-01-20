استشهاد شرطي أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية

في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من مروجي المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها «مخدرات - سلاح ناري»، تمكنت قوات الشرطة من تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.