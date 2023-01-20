سيولة مرورية في الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية الواضحة، خاصة على الطريق الدائري، محور 26 يوليو، صلاح سالم، كوبري السادس من أكتوبر، مرورًا بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، وميدان التحرير، كوبري 15 مايو، المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول العربية.

انتشار رجال المرور

وانتشر عدد من رجال الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لتنظيم حركة السيارات وعدم حدوث أي عوائق أمام المواطنين.

وشهدت الطرق سيولة مرورية أمام قائدي السيارات، في الساعات الأولى من صباح اليوم، خصوصًا كوبري الجيزة، ومنطقة الزمالك، وكوبري جامعة القاهرة وحتى ميدان لبنان، وشهد ميدان مصطفى محمود بعض الكثافات المرورية المتحركة.

تنظيم حركة السيارات

وشهدت منطقة مدينة نصر ومصر الجديدة، وطريق الكورنيش المتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض، وكذلك المنتجة من المنيب وحتى أوتوستراد المعادي وصولا لمناطق الجيزة، يأتي ذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وسط انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات ومنع أي عوائق أمام قائدي المركبات.

وشهدت مناطق التجمع الخامس، كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، المهندسين، كوبري قصر النيل، محور 26 يوليو، حالة من الانسيابية في حركة السيارات.

كما وضعت الإدارة العامة للمرور، ضوابط يجب على قائدي المركبات الالتزام بها، والتي تمثلت في ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.