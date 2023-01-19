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«المرور» يجري تحويلات بشارع ترسا بعد قرار غلقه 3 أيام

كتب:

منتصر سليمان
08:59 م | الخميس 19 يناير 2023
غلق _ صورة أرشيفية

غلق _ صورة أرشيفية

نشرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خدماتها للقضاء على أى كثافات مرورية وتسيير الحركة في محيط غلق شارع ترسا وتقاطعه مع شارع المحولات بالاتجاهين.

تفاصيل غلق شارع ترسا 

أما عن تفاصيل غلق شارع ترسا وتقاطعه مع شارع المحولات بالاتجاهين، فإن الإدارة العامة للمرور أعلنت عن إجراء الغلق لمدة 3 أيام، من صباح يوم الجمعة الموافق 20/1/2023 حتى صباح الأحد الموافق 22/1/2023 على أن يكون العمل من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة  6 صباحاً فقط لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص.

التحويلات المرورية

أما عن التحويلات المرورية بالتزامن مع الغلق، فإن حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب في استكمال السير تجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير في المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبري والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

كما أن حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة في المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبري والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الاعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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