18 رادارا جديدا على الطرق الرئيسية في الدقهلية لمراقبة مخالفات المرور

انتهت الإدارة العامة لمرور الدقهلية من تركيب 18 رادارا ثابتا تحت إشراف العميد هشام دياب، مدير مرور الدقهلية، إذ جرى توزيعها على عدد من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك من أجل رصد مخالفات المرور والحد من حوادث الطرق، وصد المخالفات حتى لو كانت في الظلام.

وبحسب مصدر أمني مسئول، فإن تلك الرادارات تتمكن من رصد المخالفات المرورية ليلا بواسطة رادارات جديدة ومنظومة حديثة؛ بهدف تقليل السرعات المتهورة لقائدي المركبات أثناء القيادة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية ولرصد مخالفات السيارات وقواعد السير على الطرق السريعة بين المحافظات.

تركيب الرادارات على 5 طرق رئيسة في الدقهلية

وجرى تركيب الرادارات على 5 طرق رئيسة وهي: طريق «ميت غمر- المنصورة» الواصل إلى بنها والقاهرة عبر مركز أجا، وطريق «المنصورة - دمياط الشرقي» وطريق رافد جمصة «المنصورة – جمصة الدولي»، وطريق «المنصورة – السنبلاوين» الواصل إلى محافظة الشرقية، بالإضافة الى الطريق الدولي الساحلي «دمياط – كفر الشيخ الإسكندرية» في منطقة جمصة بمحافظة الدقهلية.

وحددت الإدارة العامة لمرور الدقهلية السرعة على هذه الطرق بحيث تكون: 90 كم /الساعة للملاكي وتحديد السرعة 80 كم/ الساعة نقل جماعي، والسرعة 70 كم/ الساعة نقل خفيف، وسرعة 60كم/ الساعة للنقل الثقيل.

تصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة

وتعمل الرادارات الجديدة من أجل نزيف الأسفلت حيث تقوم تلك الرادارات بعمليات بتصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها في الظلام، وهي صور ملونة وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة، ومن تلك المخالفات عدم استخدام حزام الأمان واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق ومخالفات طمس اللوحات المعدنية.