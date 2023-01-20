«تموين سوهاج»: ضبط 86 طن كيماوي وأسمدة زراعية محظور تداولها خلال عام

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة خلال العام الماضي 2022، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، وذلك لضبط الأسعار والأسواق ورصد أية شكاوى من الأهالي.

ضبط كمية من الكيماوي والأسمدة الزراعية

وأوضح وكيل وزارة التموين سوهاج، أن الحملات استمرت من اليوم الأول للعام الماضي وحتى آخر يوم به، وأسفرت عن ضبط كمية من الكيماوي والأسمدة الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، بلغت جملتها 86 طنا، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج.

كما أكد وكيل «تموين سوهاج» أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن سوهاج

وكان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كمية من الكيماوي والأسمدة الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، بلغت جملتها 86 طنا، قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج، وذلك خلال العام الماضي.