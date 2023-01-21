وظائف خالية بالإسكندرية لذوي الهمم بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

وفرت القوى العاملة بالإسكندرية وظائف خالية لذوي الهمم، بمرتبات مجزية في شركات دولية ومواد غذائية، من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم والشروط لعدد من لعدد من وظائف خالية بالإسكندرية لذوي الهمم.

وظائف خالية بالإسكندرية في شركة دولية

وبحسب مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فإنه توجد 3 وظائف خالية بالإسكندرية لذوي الهمم بمرتبات مجزية للعمل ضمن فئة 5% بمجموعة منصور الدولية، في فئات النظافة والخدمات المعاونة، على أن يتم التقديم بالإدارة على طريق محور المحمودية بجوار كوبري الناموس من العاشرة صباحا إلى 12 ظهراً هلال أيام الأربعاء والخميس المقبلين.

وظائف خالية بالإسكندرية في شركة منتجات غذائية

كما وفرت وظائف خالية بالإسكندرية لذوي الهمم بمرتبات مجزية في شركة الشمعدان للمواد الغذائية، وتتمثل الاوراق المطلوبة في الآتي:

- كارنيه الخدمات المتكاملة.

- الموقف من التجنيد.

مميزات وظائف ذوي الهمم

ويصحب التقديم في تلك الوظائف الخالية بالإسكندرية لذوي الهمم، امتيازات عدة تتمثل في الآتي:

- توفير تأمينات إجتماعية وصحية.

- وسائل إنتقال للمقبولين.

التقديم للعمل في وظائف خالية بالإسكندرية لذوي الهمم

يتم تلقى الطلبات بديوان عام المديرية إدارة بحوث العمالة وعنوانها خلف نقابة الأطباء – شارع سيد فهمى من مصطفى كامل بسموحة.