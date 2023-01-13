بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بشبين القناطر في الغربية كتب: شريف سليمان 11:43 ص | الجمعة 13 يناير 2023 شعائر صلاة الجمعة تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بشبين القناطر في محافظة الغربية. اقرأ المزيد: موعد صلاة الجمعة في مختلف محافظات الجمهورية 17 حفيدا حفظة للقرآن.. القصة الكاملة لوفاة مسن داخل مسجد في صلاة الجمعة بالغربية وفاة مسن داخل مسجد بالغربية بعد أداء صلاة الجمعة.. «استجاب الله له وحقق أمنيته» بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد صلاح الدين في القاهرة موعد صلاة الجمعة اليوم بمختلف محافظات الجمهورية صلاة الجمعة بث مباشر بقلم شريف سليمان