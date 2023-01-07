وفاة مسن داخل مسجد بالغربية بعد أداء صلاة الجمعة.. «استجاب الله له وحقق أمنيته»

مشاعر مختلطة بين الحزن على وفاته، وأخرى سعيدة، بسبب حسن الخاتمة، التي يتمناها الجميع ويدعون الله تعالى بها، كان حال أهل منطقة قطور البلد، بمركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، إثر وفاة مسن أثناء صلاة ركعتي السنة عقب انتهاء صلاة الجمعة.

تفاصيل الوفاة

قال إبراهيم أبو شادي، من أهل منطقة قطور البلد، إنهم فوجئوا بسقوط الحاج إسماعيل نعمة الله، في العقد الثامن من عمره، على الأرض أثناء صلاته ركعتي السنة، فاقداً الوعي، وذلك بعد الانتهاء من الصلاة ومغادرة المصلين المسجد.

وأوضح «أبو شادي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصلين تجمعوا لإنقاذه وجرى استدعاء سيارة إسعاف، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسجد، ما أصاب المتواجدون بحالة من اختلاط المشاعر، بين مشاعر حزينة على وفاة رجل مشهود له بالأعمال الصالحة والخيرية وحسن السمعة الطيبة، ومن أصحاب الصف الأول للمصلين في الصلوات، ومشاعر سعادة بحسن الخاتمة التي جميعاً ندعوا الله تعالى بها في كل صلاة وكل دعاء.

تشييع جثمان المتوفى

من جانبهم شيع أهالي مدينة قطور، الجثمان بعد صلاة المغرب، من مسجد نعمة الله، أحد مساجد المنطقة الذي بناه الراحل، وتم دفنه في مقابر العائلة.

وقال أحمد نعمة الله، ابن المتوفي، إن والده الراحل لم يعاني من أمراض مزمنة بل كانت صحته طبيعية، ومثل كل يوم جمعة، يخرج إلى المسجد بوقت كاف قبل الصلاة، حيث كان من محبي الذهاب مبكراً إلى المسجد، وعقب انتهاء صلاة الجمعة وأثناء أداء ركعتي السنة، سقط مغشيا عليه، وكانت حسن الخاتمة داخل المسجد، التي كان يتمناها ويطلبها من الله تعالى في دعائه.